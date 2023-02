Dall’Udinese all’Udinese: Inter, Brozovic domani titolare dopo 5 mesi. E Lukaku…

"È proprio il caso di dirlo: dall'Udinese all'Udinese. Marcelo Brozovic non gioca titolare nell'Inter dal 18 settembre scorso , partita di andata contro i friulani persa per 3-1, ma è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo dal primo minuto domani proprio nella sfida di ritorno contro la squadra di Sottil. Non solo, giocando dall'inizio indosserà la fascia di capitano visto che - parola di Simone Inzaghi - la linea gerarchica prevede che ci sia lui dopo Handanovic e prima di Lautaro che l'ha tenuta nel periodo di assenza del croato dopo averla ereditata da Skriniar, "declassato" dopo l'ufficializzazione dell'addio a fine stagione", spiega Sport Mediaset.

Chance per Lukaku?

Brozovic ma non solo: Inzaghi potrebbe fare un po' di turnover in vista della sfida molto delicata contro il Porto di mercoledì. "La titolarità di Lukaku è un primo indizio, vero che il belga è in ripresa di condizione ma a oggi il titolare assieme a Lautaro è ancora Dzeko quindi un pensierino alla Champions c'è. Anche uno tra Skriniar e Acerbi potrebbe riposare, non è invece il caso di Dimarco perché - a prescindere dal possibile recupero di Gosens - comincerà dal primo minuto. Infine sulla destra ci dovrebbe essere Dumfries", conferma Sport Mediaset.