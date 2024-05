"Milano è casa mia. Dal primo momento l'ho sentita così. Ho sentito da subito il calore dei tifosi e l'aiuto di chi lavora nel mondo Inter, per me è stato fondamentale. Mi sono sentito amato dal primo giorno. Tatuaggio per questa stagione? Non lo so, avevo detto che lo facevo nel 2021, però poi subito è arrivata la Coppa America, poi la finalissima, la Coppa Italia, la Supercoppa. Lo scorso anno è stato impegnativo e faticoso, avevo un problema alla caviglia e non ho fatto un Mondiale come volevo. Non volevo prendere più antidolorifici, siamo andati dopo la finale di Istanbul in Grecia per riposare un po'. ".