Sarà una settimana ricca di impegni per la dirigenza dell'Inter. Domani il primo appuntamento con la nuova proprietà e Simone Inzaghi, poi il summit di mercato proprio con il mister per pianificare la prossima sessione. Non solo, perché dalle parti di viale della Liberazione arriverà nei prossimi giorni anche Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, per entrare nel vivo della discussione sul rinnovo di contratto dell'attaccante e capitano nerazzurro.