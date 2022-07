Lautaro, intesa con Lukaku ed esperimento: posizione nuova. Inzaghi lascia indizi su Dybala?

In pochi l'avranno notato, ma l'esperimento di Simone Inzaghi ieri ha interessato anche Lautaro Martinez. Indizio anche per Dybala?

In pochi l'avranno notato, ma l'esperimento di Simone Inzaghi ieri ha interessato anche Lautaro Martinez. Impiegato sì da punta nel 3-5-2, ma anche come trequartista accanto a Correa nel 3-4-2-1. Una posizione del tutto nuova per il Toro. Resta da vedere se quello di ieri sarà stato un episodio isolato oppure se il tecnico dell'Inter lo riproporrà in altre occasioni. Secondo Tuttosport, questa soluzione potrebbe anche aver preparato il terreno all'arrivo di Dybala: