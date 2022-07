Inter, arrivata la netta risposta di Sanchez sulla buonuscita: “Vuole…”

Se davvero vorrà portare Dybala a Milano, l'Inter dovrà liberare spazio in attacco. E Alexis Sanchez possa essere il primo a salutare

Se davvero vorrà portare Paulo Dybala a Milano, l'Inter dovrà necessariamente liberare spazio in attacco. E tutti gli indizi fanno pensare che Alexis Sanchez possa essere il primo a fare le valigie. Anche se, come scrive il Corriere dello Sport, il cileno al momento fa resistenza sull'ipotesi risoluzione con buonuscita:

"Intanto oggi anche Sanchez si aggregherà il gruppo. La sua situazione non cambia: per l’Inter è fuori dal progetto. La dirigenza ne ha parlato con il suo procuratore Felicevich, in occasione della risoluzione di Vidal. C’è la disponibilità a riconoscergli una corposa buonuscita – attorno a 4 milioni rispetto ai 7 del suo ingaggio -, ma il cileno, al momento, fa resistenza: vuole prima trovare una nuova squadra".