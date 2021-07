Sky – Inter-Lautaro: problema contratto. Cessione ad agosto? Sostituto: Correa primo nome

Il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez è oggi un problema per l'Inter. Un problema da gestire nelle prossime settimane

Marco Macca

Il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez è oggi un problema per l'Inter. Un problema da gestire nelle prossime settimane e che, in caso di sviluppi a oggi non ancora avvenuti, potrebbe anche portare, nel prossimo mese di agosto, a una cessione dell'attaccante argentino, in presenza di una congrua offerta.

A riportare la notizia è Sky Sport, secondo cui le parti non hanno ancora raggiunto un accordo relativo al rinnovo del contratto (che gli garantisce uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro annui) attualmente in scadenza nel 2023. Ecco perché, di fronte a una proposta allettante, l'Inter potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di privarsi del suo numero 10, fresco vincitore della Copa America con la maglia dell'Argentina. La volontà della società è quella di trattenere Lautaro, ma a questo punto scenari diversi non sono più da escludere a priori.

Sostituto? Correa primo nome

Chi, eventualmente, per sostituirlo? Sky fa il nome di Correa della Lazio: "Joaquin Correa, che è in uscita dalla Lazio, è un nome che viene tenuto caldo anche per il grande feeling con Simone Inzaghi e sarebbe uno dei giocatori maggiormente graditi dai nerazzurri", si legge su gianlucadimarzio.com.

(Fonte: Sky Sport)