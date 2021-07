Pedullà – Inter, Dumfries piace: la situazione. Bellerin non è prima scelta ma c’è una verità”

Tre nomi per un posto nerazzurro. Ore intense e forse decisive per l'Inter, che continua a lavorare per trovare un nuovo esterno destro

Tre nomi per un posto nerazzurro. Ore intense e forse decisive per l'Inter, che continua a lavorare per trovare un nuovo esterno destro dopo la partenza di Achraf Hakimi. In lista, come noto, tre profili, diversi per costi e caratteristiche: Dumfries, forse il preferito dei nerazzurri, Bellerin dell'Arsenal e Nandez del Cagliari. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione:

La verità sui tre affari

"Arrivano mille domande, facciamo così 1) Bellerin-Inter: è vero, apertura al prestito, ma oggi non prima scelta. 2) lo diventerebbe se non arrivasse Nandez che vuole solo Inter; 3) Dumfries piace molto ma oggi non ci sono aperture. Uno solo, almeno oggi".