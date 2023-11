Lautaro, Inter e Nazionale due rendimenti diversi. Scatta la missione gol argentino

"Nel 2023 Lautaro ha giocato in maglia albiceleste sette gare, due amichevoli e le prime cinque partite delle qualificazioni, ma non è riuscito a interrompere la serie senza reti. Di tutte le partite, solo in due casi ha giocato novanta minuti (contro l'Arabia Saudita in Qatar e contro il Paraguay nelle qualificazioni) e nelle restanti è stato sostituito o è entrato dalla panchina", si legge su Tycsports. Anche Alvarez che lo aveva sostituito ai Mondiali non sta trovando la via del gol, da diverse partite, otto per la precisione. In totale Lautaro ha giocato 53 gare con le maglie dell'Argentina e ha segnato 21 gol. Alvarez ne ha giocato 27 e ne ha fatti 7 totali. Per questo il primo marcatore di Scaloni resta Messi.