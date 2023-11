Juve-Inter, ora c’è ottimismo per il recupero di Miretti: McKennie ok. E Locatelli…

"Il caso di Locatelli è forse quello più intricato in relazione ai problemi fisici. Per lui, una frattura alla decima costola ha messo fine in anticipo al raduno con la nazionale di Spalletti. Proverà a recuperare, ma non è da escludere il forfait", spiega calciomercato.com che invece riporta ottimismo circa la presenza di Miretti, mentre non è in dubbio McKennie, che ha lasciato anzitempo il ritiro degli USA a causa di una tendinopatia al ginocchio che però non gli impedirà di esserci contro l'Inter domenica prossima.