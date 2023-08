Lautaro e Thuram, De Vrij e il centrocampo: Inter-Monza, la probabile formazione

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista del debutto in campionato

Finalmente l'attesa è finita. L'Inter farà il suo debutto in campionato questa sera a San Siro, davanti ci sarà il Monza. Tanta la curiosità di vedere la squadra di Inzaghi rivoluzionata in questa sessione di mercato. Come sempre il tifo nerazzurro risponderà presente riempendo il Meazza.