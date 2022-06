Lautaro aspetta Lukaku. Ma l’Inter che fa? Tre club pronti con un’offerta super

"Nella testa di Lautaro frullano solo idee e pensieri a tinte nerazzurre. Ma l'argentino è consapevole di come sia mutevole il destino di un calciatore e come spesso le circostanze cambino le carte in tavola. Il mercato è lungo e, se la dirigenza nerazzurra dovesse ricevere una ricca proposta per il suo bomber senza essere ancora riuscita a piazzare un colpo in uscita, c'è la possibilità che l'argentino debba cambiare prospettive. Sullo sfondo, ad esempio, resta sempre quell'Atletico Madrid che deve rimpiazzare Luis Suarez e in cui c'è uno dei più grandi estimatori del Toro, Diego Simeone", spiega Gazzetta.it.

"Il Cholo non ha mai nascosto che farebbe carte false per portare il suo connazionale a Madrid e i Colchoneros hanno già tentato diversi approcci in passato con l'Inter. Tra le pretendenti ci sarebbe anche il Barça, se solo la situazione finanziaria dei catalani non fosse così scricchiolante. Le "minacce" più grosse possono invece arrivare dalla Premier, dove ci sono diversi club con disponibilità economiche per ingolosire tanto l'Inter quanto il Toro. Ad esempio il Newcastle, pronto ad accontentare i nerazzurri con un assegno intorno agli 80 milioni e a consegnare all'argentino il ruolo di leader (oltre ovviamente a un sontuoso ingaggio). Le variabili sono tante, troppe per definire oggi con certezza il futuro di Lautaro. Ma con due certezze: Inzaghi se lo terrebbe stretto, pregustando un tridente da sballo, e il Toro si vede solo in nerazzurro", aggiunge il portale sportivo.