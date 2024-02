Enzo Maresca, tecnico del Leicester, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così del mancato arrivo alle Foxes di Stefano Sensi, operazione saltata sul gong di fine mercato: "Risponderò adesso e probabilmente dovrò ripetere la stessa cosa. Non ne parlo e non ho intenzione di farlo adesso. Parliamo dello Stoke. Magari ne riparleremo più avanti. Perché è saltata? C'è lo Stoke domani. Adoro Sensi, ma è un giocatore dell'Inter. Ma lo Stoke domani".