Linea verde e sostenibilità: da Frattesi a Thuram, ecco come cambia l’Inter. E Bisseck…

"Anche in difesa, poi, una scheggia di futuro: dopo anni di onorato servizio D’Ambrosio ha salutato, e il 20enne Yann-Aurel Bisseck è stato arruolato pagando 7 milioni di clausola in 3 stagioni per imparare presto alle spalle dei titolari. Non potrà essere il tedeschino l’unica faccia nuova nel reparto arretrato perché l’eredità pesante di Skriniar andrà raccolta da un difensore fatto e finito. Dentro al sistema Inzaghi, poi, andava anche trovata un’alternativa credibile a Dumfries dopo la partenza di Bellanova. Anche in questo caso a dare precisa indicazione è stata il tecnico con l'arrivo di Cuadrado".