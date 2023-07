Inter a caccia di un difensore: questa la richiesta di Inzaghi. Spunta Toloi, la situazione

Non è sicuramente il ruolo più urgente in questo momento, ma l'Inter completerà la difesa inserendo un braccetto di destra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’eredità pesante di Skriniar andrà raccolta da un difensore fatto e finito: è diretta richiesta di Inzaghi. "Per questo, mentre parlava con l’Atalanta della possibilità (difficile) di un prestito di Demiral, l’Inter ha trovato una porta aperta per Rafael Toloi".