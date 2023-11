L’Inter sgasa e poi morde il freno: regna una sensazione dopo il pari con la Juve

La sensazione è quella di aver lasciato il quadro a metà. Sarebbe 'bastata' un'altra pennellata per rendere perfetta l'opera dell'Inter a Torino, permettendo ai nerazzurri di tornare a casa con il bottino pieno. E' mancato il guizzo, la fiammata nella quale i circa 2000 presenti nel settore ospiti hanno sperato fino al triplice fischio di Guida. Giusto così, per quanto tutto sommato visto in campo, ma questo è un altro discorso: nella testa dei tifosi sarà difficile cancellare quel pizzico di insoddisfazione per non aver completato la rimonta.