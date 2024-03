FCIN1908 – Atletico, Simeone: “Inter tra le migliori. Domani servono i fatti”

Quali sono le cose che ti fanno pensare alla rimonta domani?

"Non credo si debba parlare molto. Ho fiducia totale nei giocatori, giocheranno una buona partita".

Da sabato a oggi cosa ti dà forza per la partita di domani?

"Sabato non sono stato molto bene, ma da domenica già meglio. Ho fiducia nei giocatori, so cosa dobbiamo fare per affrontare una grandissima rivale".

Cosa conterà di più?

"La concentrazione. Questa partita richiede una concentrazione altissima, la squadra che ne avrà di più porterà a casa la partita".

Come vedi la partita a centrocampo?

"Adesso non posso spiegare come giocheremo, ma metteremo in campo una squadra competitiva".

Come vedi Lautaro?

"E' un giocatore straordinario, uno dei migliori d'Europa e lo ha dimostrato con il club e con l'argentina".

Hai fiducia nei tifosi? Vuoi dirgli qualcosa?

"Serve solo silenzio e accettare tutto ciò che ci vogliono dare".

Come sta Griezmann?

"Il suo rientro ci dà più soluzioni, possibilità dal punto di vista tattico. Speriamo faccia la partita che lui vuol fare".

Il risultato dell'andata è l'aspetto più positivo?

"Conta solo quello che succederà domani, è una partita secca partendo da quel risultato. La differenza non è grande, ma la squadra è tra le migliori d'Europa. Io ho tantissima fiducia nei miei giocatori, faremo una grande partita".

