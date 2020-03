Coronavirus, decreto in arrivo: in Lombardia si potrà entrare e uscire solo per motivi gravi e indifferibili

L’emergenza Coronavirus continua e le misure prese dal Governo negli ultimi giorni non sembrano essere sufficienti, tanto che in queste ore si discute di ulteriori misure ancora più restrittive. Ecco cosa prevederà il nuovo decreto del Governo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera:

“L’ingresso in Lombardia e in alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sarà consentito solo per motivi «gravi e indifferibili». Lo prevede il decreto che sarà emanato nelle prossime ore dal governo «per fermare il contagio da Coronavirus». Le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile.