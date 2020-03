«In caso ci fosse un giocatore affetto da coronavirus non possiamo escludere la sospensione del campionato. Non possiamo escludere nulla ma nemmeno azzardare ipotesi che non riusciamo ancora a prevedere». In un’intervista concessa a Porta a Porta, programma di Rai1, condotto da Bruno Vespa, il presidente della FIGC, Gravina, ha parlato anche di questo. Nella polemica su porte chiuse e porte aperte si era parlato poco anche di questa eventualità.