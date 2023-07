Lukaku mette fretta all’Inter: risposte in una settimana. Accelerata grazie a Brozovic?

Lo ha ribadito anche Alessandro Antonello nella giornata di oggi: la priorità del mercato dell'Inter è riportare Romelu Lukaku a Milano . Una missione difficile, dal momento che il Chelsea non apre e non aprirà a un nuovo prestito, ma la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare una soluzione alternativa. Un'accelerata potrebbe arrivare grazie al denaro incassato dalla cessione di Brozovic, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Incassati quindi i 18 milioni di euro per il croato, ora gli uomini mercato nerazzurri possono concentrarsi sul prossimo acquisto: Romelu Lukaku".

Fretta di tornare

"È quello ha chiesto Simone Inzaghi alla società e così impone anche lo scenario della trattativa rispetto a quello per Davide Frattesi. Per il belga l'Inter ha infatti un posto in prima fila per volere dello stesso giocatore, mentre ci sono diverse squadre italiane sul centrocampista della Nazionale, con il prezzo del cartellino fissato peraltro a una cifra al momento non raggiungibile dall'Inter. Quindi, la logica e l'allenatore suggeriscono un affondo per il centravanti belga, che ha già ribadito chiaramente di non voler tornare al Chelsea e che quindi chiede ai nerazzurri di risparmiargli il raduno con i Blues che per lui scatta entro una settimana".