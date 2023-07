Nemmeno il tempo di terminare la stagione, che Romelu Lukaku si è rimesso subito al lavoro. Come scrive Tuttosport, infatti, l'attaccante belga si sta allenando in questi giorni durante le sue vacanze in Sardegna, con l'obiettivo di tornare al più presto all'Inter :

"Considerato che Big Rom - come un’estate fa - è in vacanza in Costa Smeralda, in linea teorica gli basterebbe un’oretta scarsa di aereo per ripresentarsi a Milano. Intanto aspetta e spera che tutti i tasselli vadano a posto".