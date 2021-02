Lukaku vola con l’Inter, due obiettivi nel mirino. Ma deve colmare un gap importante

L'attaccante dell'Inter sta vivendo un'altra stagione importante a livello di numeri e gol, ma deve alzare un trofeo a fine stagione

Dopo qualche prestazione opaca, come definita da Conte, Romelu Lukaku è tornato decisivo nel momento più importante. Due gol e un assist contro la Lazio e una prestazione dominante che ha regalato all'Inter vittoria e primato. I numeri sono esaltanti: 16 gol in campionato, 2 in Coppa Italia e 4 in Champions League, conditi da 4 assist.

"Oltre ai dati, c’è la sua crescita: in passato non ha mai toccato certi picchi di rendimento e convinzione. Qualcuno non ha creduto in lui (vedi i Blues) e solo in nazionale si è sempre sentito un determinante gigante. Altrove lo è stato, ma non con perfetta regolarità: ciò che a Milano ha raggiunto. Grazie (anche) a Conte. C’è tempo per colmare l’unico, vero gap che gli manca per rendere veramente super la propria carriera: per ora il palmarès vale un campionato belga (Anderlecht 2019-10) e una FA Cup (Chelsea 2011-12). Troppo poco, nonostante i vari riconoscimenti individuali accumulati".