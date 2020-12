Lukaku, grazie Conte! Il fuoco amico e il finto caso Hakimi. Vorrei dire una cosa a Nainggolan

L’Inter c’è ed è viva, con buona pace di tutta quella pletora di interisti e non, che aspettavano la sconfitta per poter sfogare la propria frustrazione nei confronti di Antonio Conte. Come se fosse la causa di tutti i mali nerazzurri. Ma del resto non impariamo mai e forse ce lo meritiamo pure se alcune considerazioni riguardano i trascorsi di Conte.

Dalla sconfitta col Real è nata un’Inter diversa, cambiata nella testa ed anche nella strategia. Squadra accorta, equilibrata, che dal Real in avanti ha iniziato a giocare e a ragionare da squadra. C’è ancora molto da fare ma adesso c’è l’idea di aver trovato la quadratura del cerchio. Poi intendiamoci, non basta la partita col Borussia per sovvertire la stagione, ma andare a vincere in Germania non era per nulla scontato e l’Inter ha meritato seppur rischiando ancora troppo per errori in difesa evitabilissimi e sotto porta in attacco clamorosi.

LUKAKU SEMPRE PIU’ DEVASTANTE

Lukaku ancora una volta protagonista assoluto. Ancor di più per le dichiarazioni post gara, dove l’attaccante belga ha spostato l’attenzione sul gruppo, sull’importanza dei compagni, sottolineando come nell’ultimo anno e mezzo in Inghilterra fosse andato abbondantemente sotto rendimento. Ha ringraziato i compagni di squadra dell’Inter che gli hanno consentito di tornare ad essere protagonista. Facili i paragoni col recente passato, che ormai è passato e per fortuna non tornerà.

Però è giusto sottolineare i meriti di un allenatore che ha fatto il diavolo a quattro per avere Lukaku, che è stato ad un passo dal vestire bianconero. Solo l’insistenza del tecnico salentino ed il rapporto diretto con il giocatore, ovviamente unito allo sforzo della proprietà, ha consentito che l’affare andasse in porto. Ma ad un certo punto tutto sembrava sfumato. Eppure sento sottolineare sempre e solo la scelta di Vidal e Kolarov ( a zero ).

IL FINTO CASO HAKIMI

Ciò che stupisce è la pervicacia con cui si punti sempre il dito contro ogni scelta tecnica, basta criticare a prescindere. Tutti basiti dall’esclusione di Hakimi, paralleli fuori luogo del tipo il ‘new Eriksen’ senza andare a controllare che l’ex Dortmund ha più o meno gli stessi minuti giocati di Lukaku.

Se gioca Darmian è caso Hakimi, fa niente che Darmian giochi bene e faccia anche gol. Entra Hakimi che qualche istante dopo fa assist per Lukaku e non va bene perché non è partito titolare. Ma che senso ha? Perché da altre parti si parla tranquillamente di turnover, di crescita, di condizione, mentre con Conte sono solo critiche?

VAI ALLA SCHEDA 2: IL FUOCO AMICO