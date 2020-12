PAGELLE: Lukaku carro armato! Barella-Brozovic, così si fa. Visto Hakimi? Occhio a…

HANDANOVIC 6: Compie un autentico miracolo nel primo tempo, tenendo l’Inter a galla. Salvato dall’arbitro sul gol finale di Plea annullatoo

SKRINIAR 6: Gioca tutto di fisico, andando a contrasto su chiunque. Ma si perde Plea in occasione del pareggio

DE VRIJ 6: Prova a dare tranquillità al reparto ma stasera l’Inter ha voglia di emozioni forti. Anche troppo

BASTONI 6: Primo tempo con qualche distrazione di troppo. Nella ripresa migliora e alla fine tira fuori la sciabola e lascia stare il fioretto

DARMIAN 7: Panchinare Hakimi è già una cosa al limite dell’incredibile. Lui, però, si merita tanti complimenti per questo inizio di stagione. E anche qualche scusa. A partire dal sottoscritto

BARELLA 7: Ma quanto corri Nicolò. E’ ovunque. Deve sempre limitare un po’ di irruenza ma è veramente cuore e anima dell’Inter

BROZOVIC 6,5: Nel primo tempo, quando gira lui gira tutta l’Inter. E quando cala lui, con errori banali, l’Inter si schiaccia troppo. E’ ancora importante per le sorti di questa squadra

GAGLIARDINI 6: Quando i tedeschi alzano il ritmo va un po’ in difficoltà. Ma non in sofferenza. E regala l’assist per il gol di Darmian

YOUNG 6: Molto applicato ma poco propositivo, si lascia un po’ più andare nella ripresa a squadre stanche

LUKAKU 8: Mezzo voto in meno per la palla gol che toglie a Bastoni nel finale. E prende 8 lo stesso. Questo dimostra lo strapotere di questo giocatore. Immenso

LAUTARO 6,5: Si mette al servizio di Lukaku ma si mangia il gol del raddoppio. Nella ripresa un palo favoloso, sarebbe stato un gol fantastico

HAKIMI 7: Entra e stavolta è subito decisivo. Due volte lanciato in profondità e arrivano un gol e una palla gol. Non scherziamo, questo è giocatore assoluto. Occhio a bocciare con irrisoria facilità giocatori che hanno solo bisogno di adattarsi. Gioiello

SANCHEZ 5,5: Pesa troppo quella palla persa a centrocampo. Riapre una partita chiusa. Errore grave

PERISIC SV

CONTE 7: Stavolta, l’Inter parte feroce. E non smette di essere feroce finché ha benzina nelle gambe. Poi cala e apre le porte al Borussia. Ma la vittoria è meritatissima e la partita è giocata bene. Solo i tanti gol sbagliati tengono il risultato in bilico