Giudice Sportivo, una giornata a testa per Lukaku e Ibrahimovic. Anche Hakimi squalificato

Nessuna stangata per Lukaku e Ibrahimovic per la furiosa lite scoppiata nel corso dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter-Milan. Entrambi i giocatori dovranno scontare una giornata di squalifica. Tra i nerazzurri un turno di stop anche per Hakimi.

Questa la motivazione del Giudice Sportivo:

Ibrahimovic squalifica per una giornata: “Doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

Squalifica di una giornata per Romelu Lukaku: “Per comportamento non regolamentare in campo, già diffidato (Seconda sanzione)“.

Squalifica di una giornata per Hakimi: “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)“.