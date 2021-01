Lukaku-Ibra, può intervenire l’articolo 28. “Chi si aspetta una mazzata potrebbe…”

Anche nella giornata di oggi i quotidiani, sportivi e non, approfondiscono la pesante lite tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic durante il derby di Coppa Italia di martedì sera. Ma cosa rischiano i due colossi dopo quanto accaduto? Il Corriere della Sera risponde così: “Chi si attende una mazzata per uno o per entrambi i protagonisti della rissa potrebbe restare deluso: risulta infatti che il referto dell’arbitro Valeri non sia duro, non contenga cioè dettagli forti, esplosivi. La formula dovrebbe essere quella classica di «reciproche scorrettezze».

Si va quindi verso una squalifica soft per entrambi: una giornata per Ibra per somma di ammonizioni (la seconda per un fallo di gioco) e una anche per Lukaku, che era in diffida. Sanzioni da scontare in Coppa Italia. Poi la palla passerebbe eventualmente alla Procura federale, che ha la facoltà di aprire un’inchiesta sulla base dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva che punisce i comportamenti discriminatori. E potrebbe a quel punto acquisire elementi audio o video della rissa. Zlatan non verrà multato dal club. Ma nella versione standard: nervoso e autodistruttivo come martedì, al Milan non serve”.