FFT – I 10 migliori attaccanti del mondo: Lukaku c’è. La rivista: “Migliorerà ancora”

Nel calcio vinci se la butti dentro per usare un’espressione poco delicata. Ecco perché i top club hanno in squadra i migliori attaccanti in circolazione. Non è un caso che molto spesso il Pallone d’Oro venga assegnato a un attaccante. FourFourTwo ha stilato una classifica dei 10 migliori attaccanti in circolazione. “Disclaimer: questo elenco include solo attaccanti che giocano regolarmente in quella posizione, quindi non sono stati considerati fuoriclasse del calibro di Lionel Messi, Mohamed Salah, Kylian Mbappe, Pierre-Emerick Aubameyang e Neymar”, spiega la rivista prima di svelare la classifica. Nella classifica c’è Romelu Lukaku.

“È triste non vedere più Romelu Lukaku in Premier League. Ha sempre avuto una naturale capacità di fare gol e una forza rara nei giovani giocatori, caratterizzata dal fatto che è il giocatore arrivato dall’estero più veloce nel raggiungere 100 gol nel calcio inglese. Lukaku è anche molto intelligente e desideroso di migliorare. Nell’ultimo anno si è dimostrato uno degli attaccanti più affidabili d’Europa. È il capocannoniere del Belgio, ha solo 27 anni. Migliorerà“, la motivazione della rivista.

JAMIE VARDY (Leicester)