Inter, apprensione pure in attacco. Ma Lukaku ha già lanciato il suo messaggio al derby

Il coronavirus sembrava non aver intaccato l’attacco nerazzurro. Era il reparto che non era stato preso di mira dal covid19. Ma Sanchez potrebbe essere rientrato dal Cile con un affaticamento o un problema muscolare di troppo. Sono da verificare le sue condizioni dopo le notizie arrivate in serata dal suo Paese.

Conte è in apprensione. Anche perché Pinamonti si è dovuto allenare, dopo aver svolto il test che è negativo, a livello individuali visti i casi emersi nell’Under21 dell’Italia.

A consolare l’allenatore Romelu Lukaku. Il calciatore nerazzurro è rientrato mercoledì sera, prima di quanto fosse atteso. Ha preso un volo privato da Reykjavik a Milano dopo le due reti segnate con il Belgio. Si è già allenato ieri alla Pinetina, ovviamente con una seduta individuale in attesa del risultato del tampone.

(Fonte: Corriere dello Sport)