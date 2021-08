Pedullà: “Lukaku, Pastorello spinge. Inter, primo nome non Vlahovic ma…”

Il giornalista di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport fa chiarezza sugli ultimi sviluppi della trattativa tra Inter e Chelsea

L’agente di Romelu Lukaku in pressing per convincere il belga a lasciare l’Inter per tornare al Chelsea. E i nerazzurri si guardano attorno e iniziano a proiettarsi alla ricerca di un eventuale sostituto, con un nome su tutti in pole position. Lo fa sapere Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, che aggiorna sulla situazione. I Blues sono pronti a offrire oltre 100 milioni di euro per il belga, l’Inter per ora ha detto no alle precedenti offerte, ma attende un nuovo rilancio. Questi i tweet del giornalista: