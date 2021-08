Pedullà: “Lukaku, offerta Chelsea è ancora più alta. Ha proposto all’Inter anche…”

Anche Alfredo Pedullà riferisce dell'offerta monstre dei blues, che stanno tentando la società nerazzurra con proposte ben oltre i 100 mln

"Lukaku: memorizzato ultimo no del #Dorrmund per Haaland, il Chelsea, tramite Pastorello, ha offerto 100 milioni più uno tra Alonso e Werner. A Lukaku ingaggio al doppio, vicino ai 15 milioni. L'Inter ha detto no. Il Chelsea può anche riformulare offerta solo cash da 120-130 milioni senza contropartita. Ma è chiaro che tutto dipenderà da Lukaku che fin qui ha sempre “sono felice all’Inter”. E ora?"