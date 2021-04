Lukaku: “Lavoriamo duramente. Abbiamo fatto lo step successivo. Il campionato…”

Romelu Lukaku è stato il protagonista di una diretta Instagram con 433

Romelu Lukaku è stato il protagonista di una diretta Instagram con 433 . L'attaccante nerazzurro racconta la grande cavalcata dell'Inter che guida la classifica in Serie A. "Mi sento bene, stiamo lavorando duramente. L’anno scorso ci sono stati tanti alti e bassi, ma se guardiamo alla squadra ci sono tanti giovani e penso che abbiamo fatto tutti lo step successivo. Mancano ancora tante partite e abbiamo tanta fame per raggiungere i nostri risultati. Adesso c'è una nuova mentalità".

"Penso che il campionato sia davvero complicato, ti devi preparare bene per ogni partita e ti devi sempre mettere alla prova. I difensori e Handanovic stiamo facendo un ottimo lavoro e anche noi attaccanti sappiamo che, non concedendo nulla dietro, prima o poi il gol arriva. Conte dice sempre che la punta è il primo difensore per questo io, Lautaro, Sanchez e Pinamonti cerchiamo sempre di bloccare sul nascere l'azione degli avversari. Siamo quattro attaccanti generosi, e tutta la squadra ne beneficia"