Inter, Altobelli: “Lukaku? Mi sono ricreduto: resti qui. Mercato? Faccio questo nome”

Le parole di Spillo a La Gazzetta dello Sport: "Lukaku? A Milano ha trovato l’ambiente ideale, i compagni e l’allenatore gli vogliono bene"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli, ex centravanti dell'Inter, si è voluto ricredere in merito al rendimento di Romelu Lukaku, definitivamente esploso in nerazzurro: “A inizio stagione pensavo fosse un calciatore normale, mi sono dovuto ricredere”.

Altobelli, cosa le ha fatto cambiare idea?

“L’interpretazione del ruolo: non è semplicemente un attaccante che ha imparato a segnare, ma gioca alla grande per la squadra ed è un leader. Oggi vale campioni come Lewandowki, Haaland, Mbappé”.

Se Manchester City, Barcellona o Real Madrid chiamassero?

“Dipenderà anche dal tipo di offerta e dalla situazione economica dell’Inter, tuttavia ho la mia idea: se dipendesse da lui, resterebbe. A Milano ha trovato l’ambiente ideale, i compagni e l’allenatore gli vogliono bene, per i tifosi è un idolo: non vedo un solo motivo per il quale potrebbe pensare di andare via”.

Mercato: l’Inter è completa così?

“La rosa è difficilmente migliorabile, specialmente in difesa e davanti. Forse manca qualcosa in mezzo, nonostante Barella sia formidabile. Un nome? Farei pazzie per Kimmich del Bayern Monaco: non vorrei nessun altro. Inoltre non prenderei mai in considerazione l’ipotesi di cedere i big: Lautaro, Hakimi, anche Perisic. Ma soprattutto, Lukaku”.