Lukaku: “Io interista, questa maglia è orgoglio! Gol più bello? Al Milan. Sapevo che…”

Big Rom è il protagonista del Match Day Programme di Inter-Roma

Gianni Pampinella

È Romelu Lukaku il protagonista del Match Day Programme di Inter-Roma. Ancora una volta Big Rom ribadisce il suo amore per i colori nerazzurri, un amore che nasce da lontano.

"Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di aver realizzato uno dei miei sogni di sempre: ho sempre voluto giocare con la maglia dell'Inter. Vestire questa maglia è un orgoglio incredibile, vincere è qualcosa di grandioso. Io sono interista! Il gol più bello? Scelgo il 3-0 segnato al Milan. Racchiude tutte le mie caratteristiche: la corsa, la potenza, la precisione. E ha avuto un significato profondo per me e per il nostro campionato".

"Questa squadra ha vinto perché si è fortificata grazie a uno spirito di gruppo eccezionale. La voglia di vincere ce la siamo trasmessa a vicenda. Il mio rapporto con Conte? Lo sapevo fin dall'inizio che ci sarebbe stato un rapporto speciale. Gli scrissi: "Arrivo" nell'estate del 2019. In campo combatto per la squadra. Fuori dal campo amo la musica, le persone sincere, vivo per la mia famiglia e amo rendere felici gli altri. La gioia degli interisti è anche la mia".

L'attaccante poi svela la sua top 5 nerazzurra. In porta Julio Cesar: "Straordinario con tecnica e carisma". In difesa Maicon: "Potenza, velocità, tecnica: pochi come lui". Adriano: "Conosco a memoria tutti i suoi gol". Ronaldo: "Il Fenomeno con il calcio nel destino". Eto'o: "La sua determinazione e la sua classe sono un esempio".

(inter.it)