Lukaku-Lautaro, siparietto sulla maglietta IM scudetto. “Dormo con questa”. “Io penso…”

I due hanno scherzato prima dell'intervista registrata con il canale streaming sulla maglietta con la scritta IM scudetto

C'è uno speciale su loro due che andrà in onda su Dazn nei prossimi giorni. Sono i due giocatori che più hanno inciso, con i gol, sullo scudetto dell'Inter. Lukaku e Lautaro sono punte e riferimento per i colori nerazzurri e in un piccolo spezzone dell'intervista che andrà in onda sul canale streaming hanno dato vita ad un siparietto.