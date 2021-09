Lukaku: “L’Inter mi ha tirato fuori dalla merda, ma volevo il Chelsea. Andai da Inzaghi e…”

La confessione di Romelu Lukaku. L'ex attaccante dell'Inter ha svelato i retroscena della trattativa del ritorno al Chelsea

La confessione di Romelu Lukaku. Intervistato dall'emittente belga hln.be, l'ex attaccante dell'Inter , passato al Chelsea nell'ultima sessione di mercato, ha svelato i retroscena della trattativa per il suo ritorno in Blue. Con parole franche, Big Rom ha confessato che il suo desiderio era davvero tornare a Londra:

TESTA AL CHELSEA - "Con la terza offerta del Chelsea sapevo che era una cosa seria e non ero più con la testa a Milano. Il Chelsea ha offerto 110 milioni più Zappacosta, ma l'Inter ha detto no. Sono andato nello studio di Inzaghi per trovare un accordo. Ero all'Inter, ma con la mente ero già al Chelsea. L'Inter mi ha tirato fuori dalla merda, avrei lasciato i nerazzurri solo per i Blues".