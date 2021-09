Moratti: “L’addio a Mancini? Mi feci forza e gli dissi la verità. E chiamai Mourinho”

L'ex patron dell'Inter ha raccontato a Dazn un episodio della sua presidenza, il passaggio da Mancini a Mourinho

Dazn ha intervistato l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti sul suo passato in nerazzurro. In un estratto extra, l'ex patron parla del passaggio da Mancini a Mourinho:

"Mi ricordo quando comunicai a Mancini la fine del rapporto. Fu una giornata sorprendente: avevo questo impegno con Mancini, lo aspettavo in una casa dei miei genitori. Mi venne sorprendentemente in casa Maradona che era a Milano e venne a mangiare da me. Dopo venne Mancini, un allenatore che aveva vinto con un atteggiamento umile e lì dovevo decidere, potevamo ancora decidere diversamente. Sinceramente pensai che avevo già fatto un passo con l'altro e feci forza e dissi che era andata così. L'ho ringraziato era un fenomeno. Gli dissi la verità: se poi per qualsiasi situazione cambi idea ancora e io mi troverei per strada. A quel punto dissi a Mourinho che dovevamo incontrarci per fare eventualmente un contratto".