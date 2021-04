Inter, la LuLa più Sanchez e il concetto del ‘noi’: Conte a caccia di un altro ‘Scudetto’

La Gazzetta dello Sport esalta i numeri del tridente d'attacco dell'Inter: la LuLa più Sanchez può essere determinante nel rush finale

Il tridente nerazzurro ha già realizzato 38 delle 65 reti complessive dell' Inter , il 58.4%. Alle loro spalle i napoletani Insigne, Lozano e Politano, fermi a quota 30. La squadra di Conte continua a viaggiare a medie altissimo ed ha il miglior attacco del campionato, insieme all'Atalanta. Il tecnico nerazzurro ora può contare su un Sanchez ritrovato. "Si è allenato al meglio ad Appiano. Sanchez è un'arma tattica micidiale, anche per la duttilità". Il cileno ha sfruttato la pausa per le nazionali per continuare a lavorare. L'ex United si è risparmiato, insieme agli altri sudamericani, la lunga trasferta per gli impegni della 'Roja' e ne ha approfittato per prepararsi al meglio al finale di stagione.

Dopo lo stop tra il rinvio della gara col Sassuolo e la pausa per le nazionali, domani l'Inter torna in campo al 'Dall'Ara' di Bologna, proprio nello stadio in cui il 14 settembre 1997 Ronaldo il Fenomeno segnò il primo gol in maglia nerazzurra. Lukaku, Sanchez e Lautaro hanno un contro in sospeso con i felsinei: Lukaku ci va a nozze, visto che in tre precedenti ha segnato 4 reti ai rossoblù. Il Bologna è la sua vittima preferita, dopo il Milan, contro cui è andato a segno in 5 derby su 5. Lautaro e Sanchez, invece, non hanno ancora dimenticato la sfida del luglio scorso, quando il 'Toro' fallì il rigore e il cileno sprecò molte occasioni nella rimonta firmata Juwara-Barrow. Domani sera l'opportunità per portare a nove il numero di vittorie di fila e vendicare la sconfitta dello scorso anno.