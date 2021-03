PODCAST – InterStellar: Bologna-Inter, la prima rete del Fenomeno al Dall’Ara

Nuovo appuntamento con il podcast di FcInter1908.it "InterStellar". Con il racconto di Alessandro De Felice andiamo a rivivere la sfida tra Bologna e Inter del 14 settembre 1997

Nuovo appuntamento con il Podcast di FcInter1908.it "InterStellar". Dopo la lunga sosta per il rinvio - causa Covid - della sfida casalinga contro il Sassuolo e gli impegni delle nazionali, l'Inter di Antonio Conte si prepara a tornare in campo nella gara del 'Renato Dall'Ara' contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, match valido per il ventinovesimo turno di Serie A. Andiamo a rivivere il match del 14 settembre 1997 tra i nerazzurri e i felsinei.