Luna park Inter, Inzaghi si gode la fabbrica del gol e attende altri iscritti

L'allenatore nerazzurro può ritenersi soddisfatto per i numeri dell'attacco ma anche per quelli della difesa

All'Inter non basta vincere. I nerazzurri vogliono divertire e ci riescono con una costanza molto importante, forti di un'idea di gioco sulla quale lavorano ormai da tempo. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Al Luna Park Inter al momento si sono iscritti in sette, ma c’è tempo tutta la stagione per poter lasciare il proprio nominativo in cassa. Intanto, la squadra di Simone Inzaghi sembra essere tornata quella spumeggiante schiacciasassi vista nella prima stagione sotto la guida dell’ex tecnico della Lazio. L’Inter diverte e si diverte, costruisce tanto e – giocoforza – adesso è nuovamente il miglior attacco della Serie A".

Non sarà facile contro il Bologna, ma le armi appunto non mancano: "Diciannove reti realizzate nelle prime sette giornate e sette marcatori diversi. Il nuovo Lautaro capitano non ha dimenticato le belle e buone abitudini e anzi viaggia a velocità fenomenale. Già nove reti in campionato, il triplo rispetto alle prime sette giornate dello scorso anno. Dietro al Toro ci sono i soliti Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries e la novità Thuram a quota 2, poi a uno Dimarco e Frattesi, altra new entry col vizio del gol".