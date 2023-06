Marotta: “Brozovic-Al-Nassr si può riaprire. Onana, per ora no offerte. Lukaku…”

Stimo Ausilio e Baccini e gliela rinnovo, stanno facendo un lavoro egregio. Con un gioco di squadra stiamo lavorando su obiettivi prefissi. Un dirigente deve essere ambizioso e tentare sempre di raggiungere il massimo. Gli obiettivi poi dipendono da cartellino e ingaggio. Valuteremo sempre tutto in base alla sostenibilità. Se mi concedete questa licenza una società di calcio sembra una tigre feroce da uccidere da alcuni, per altri una mucca da mungere e poi c'è un cavallo robusto che traina un carro pesante e quest0 è il nostro concetto di calcio.

-Come la volontà di Lukaku può incontrare le esigenze del Chelsea, come torna tutto?

Nel calcio le operazioni trovano le certezze nell'utilizzo o meno del calciatore. Il Chelsea deve decidere se lui è progettuale rispetto al loro modello di riferimento. Se non lo fosse le loro strategie cambiano. Non possono immaginare di metterlo sul mercato a quel punto con cifre di un certo tipo. In Arabia si parlava di 50 mln, un riferimento per dire che la cifra è molto lontana dalla cifra a cui l'avevamo ceduto noi, 110 mln.