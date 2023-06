Sky – Al-Nassr-Brozovic, la nuova offerta per l’Inter è 17 mln: si può fare

A Skysport sono tornati sul rilancio dell'Al-Nassr per Brozovic dopo lo stallo della trattativa che si era verificato nelle scorse ore. Stando a quanto riportato da Di Marzio la 'nuova cifra' proposta all'Inter dal club arabo sarebbe di 17 mln senza bonus e senza commissioni, una cifra netta.

"La trattativa quindi è destinata a chiudersi in breve tempo per poi andare su Frattesi. Anche perché il Milan in settimana vuole fare incontro", ha concluso il giornalista che ha intervistato Beppe Marotta. L'ad dell'Inter ha confermato che la trattativa si è riaperta e ha parlato anche dell'importanza della volontà del calciatore rispetto a questo tipo di trattative.