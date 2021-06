Zhang allunga il ciclo Inter, dirigenza blindata: rinnovo fino al 2024 per Marotta e Ausilio

Il presidente dell'Inter, prima della partenza, ha prolungato il contratto dell'ad e del ds oltre che quello di Baccin e Samaden

"Le acque non sono delle più tranquille, anzi arrivano onde alte da attraversare, ma nessun dirigente nerazzurro lascerà la nave. La decisione è del presidente Steven Zhang che ha scelto di tenersi stretto il management campione d’Italia. Anzi, per spazzare qualsiasi tentazione e silenziare strane voci che stridono attorno, il presidente ha definito i rinnovi dei quattro dirigenti apicali : in primis, l’a.d. Beppe Marotta, il Richelieu interista che nei mesi più difficili dello scorso autunno ha fatto da scudo alla tempesta, e il d.s. Piero Ausilio, l’uomo mercato dei nerazzurri chiamato a lavorare di fantasia in un’estate al risparmio. Assieme a loro Dario Baccin, il vice d.s., e Roberto Samaden, direttore del settore giovanile", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"La firma vera e propria arriverà nei prossimi giorni, ma sarà solo forma: la sostanza è che nei pensieri presidenziali non c’è mai stata la minima idea di cambiare la squadra in azione alle sue spalle. Tutti i dirigenti erano in scadenza alla fine della prossima stagione, ma la data è stata spostata più in là di un paio di anni: dal 2022 al 2024. Insomma, un’orizzonte sufficiente per aprire un altro ciclo in condizioni in un altro contesto: senza nuovi investimenti, l’Inter deve continuare ad avvicinarsi alla vetta e, magari, rivincere ancora", aggiunge il quotidiano.