Marotta: “Covid esperienza che segna e insegna. Conte un grande. Noi lepre ma…”

Un graditissimo ritorno a San Siro per Inter-Sassuolo . Al Meazza, infatti, si rivede anche Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ormai ristabilito pienamente dal Covid. Il dirigente interista è ben consapevole dell'importanza della partita di oggi, che potrebbe portare Conte e i suoi a +11 sul Milan. Queste le sue parole a DAZN prima della gara contro i neroverdi:

"Sono in ripresa, dopo essere uscito da un'esperienza pesante dal punto dio vista della salute. Ho sperimentato la competenza del personale sanitario. E' un'esperienza che ti segna e che ti insegna. L'Inter? I contatti erano continui con la società, ho seguito tutto e non posso che essere lusingato per quanto successo. Cosa ho detto a Conte e la squadra quando li ho rivisti alla Pinetina? Innanzitutto ho fatto i complimenti a tutti. Conte si è dimostrato un grande allenatore, un leader. Stiamo facendo la lepre che scappa, ma dobbiamo continuare, perché ci sono ancora punti a disposizione.