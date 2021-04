Mazzola: “Inter, lo scudetto si vince con fame. I giocatori non pensino di aver già vinto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex bandiera dell'Inter, Sandro Mazzola, ha parlato della lotta scudetto

"Se oggi vincessero il Napoli e l'Inter sarebbe una giornata perfetta. Pirlo non lo vedo in difficoltà, lui sa cosa fare, lo conosco da una vita e sono sicuro che farà cose ottime già da subito. Sono convinto che abbia delle grandi potenzialità come allenatore. Se l'Inter vince con il Sassuolo? Non bisogna dirlo e pensarlo, lo scudetto va conquistato con fame, i giocatori non devono mai sentirsi appagati o pensare già di aver vinto".