Marotta: “Juventus-Inter? Partita che affronteremo con calma. Campionato incerto”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti a margine dell'incontro con gli studenti del Master in Management dello sport e degli eventi sportivi (Maspes) dell'Università di Milano-Bicocca: "Mi sembra giusto che io dia un po' di testimonianza a questi giovani che rappresentano il nostro futuro. Si è parlato di sport come palestra di vita, elementi e valori che possono servire alla loro vita futura. Un momento bello per me, grande gratificazione personale.