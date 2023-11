Verso Juventus-Inter, tensione già alta: previste nuove puntate di un vecchio gioco

Sul tema si sono espressi nella giornata di ieri anche Beppe Marotta e Simone Inzaghi, stuzzicati prima e dopo Inter-Frosinone. Prosegue il quotidiano: "Ad Allegri e Marotta, come partecipante, si è aggiunto Inzaghi, che ne ha approfittato per prendersi un pizzico di soddisfazione per il suo lavoro: «In questo momento ci danno per favoriti per come stiamo giocando. Sicuramente non siamo i più ricchi. Tre mercati con me abbiamo fatto utile di 120 milioni, utile di 30 milioni e quest'anno mercato a zero malgrado una finale di Champions». C’è da credere che nelle prossime sue settimane ci saranno nuove puntate".