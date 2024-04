"Tanti complimenti? Quando si vince c'è attestazione da parte di tanti, le persone che ti vogliono bene del mondo dello sport ma non solo. E' gratificante, riconosciamo il ruolo importante avuto dall'allenatore e da parte della squadra. Entrambi hanno avuto alle spalle una società forte, non c'è vittoria in campo se non c'è alle spalle una società forte. E' venuto fuori un modello vincente e siamo orgogliosi di rappresentarlo"

"Vittoria in anticipo permette di anticipare il mercato? Vogliamo continuare questo processo evolutivo non di certo rivoluzionario. Sicuramente la conduzione tecnica di Inzaghi non si discute, anzi. Ci siederemo anche su indicazioni di Zhang per allungare il contratto, non faremo rivoluzione nella squadra ma cercheremo di guardare l'obiettivo della sostenibilità che caratterizza i modelli di tutte le squadre italiane con l'obiettivo di centrare altri obiettivi vincenti"

"Abbiamo consolidato alcuni traguardi e trofei ma siamo in piena attività, c'è margine di miglioramento, questo è sicuro, c'è margine per avere aspettative e per far sì che torni a mantenere quel ruolo di protagonista riconosciuto negli ultimi anni"

"Vicini al rinnovo di Lautaro e Barella? Più che di rinnovo parlerei di prolungamento, non abbiamo nessun caso di ansia dove dobbiamo intervenire velocissimamente, assolutamente no. Con Ausilio e Baccin vogliamo analizzare un parco giocatori per il loro mantenimento della società. Cercheremo di assecondarli dove ci sarà possibilità di farlo perché vogliamo creare uno zoccolo duro che amano questa maglia e hanno un senso di appartenenza"

"Acquisti solo se ci saranno uscite? Non facciamo preclusioni: mantenere questo organico vuol dire mantenere un gruppo di giocatori vincenti e questo è già tanto. Agiremo nel migliore dei modi, due acquisti ufficiosamente sono già fatti. Con Ausilio, sottolineo, è un bravissimo DS, lavoreremo per puntellare un organico già di per sè forte"

"Ci sono incedibili? Nel mondo del calcio di incedibilità non si deve parlare. Le società non sono più padrone dei giocatori, il destino è sempre nella testa di loro stessi. Posso dire con schiettezza che tutti i nostri giocatori hanno espresso la volontà di proseguire con noi anche perché, non dimentichiamoci, siamo l'Inter, una delle migliori in Europa, meglio di qua dove si può andare?"

