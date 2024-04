"Differenze con l'anno scorso? Sono state 12 le sconfitte l'anno scorso ma la forza è stata quella di valutare i propri errori che partivano da una non sempre grande presa mentale. Partite in casa dopo le Coppe buttate, situazioni sfuggite per cali di concentrazioni assurdi, la squadra non ha pianto e ha corretto tutto e tutti i parametri si sono alzati. L'attacco, la difesa, il dominio del gioco. E' sempre stata prolifica, producente e sorprendente nel farlo. Non era solo la forza ma la sorpresa nella proposta di calcio. L'Inter non solo è stata la più forte ma quella che ha giocato meglio"

"De Zerbi? Lo vedrei bene in tutte le squadre, farebbe bene ovunque. Il suo è un calcio di valori, ha grande presa umana. Riesce a fidelizzare molto ancora prima di andare in campo, lì poi è qualcosa di unico. Lo vedrei bene al Milan, alla Juve ma non so quanto gli convenga ora, il percorso all'estero gli si addice di più. E' passato dall'Ucraina facendo benissimo al Brighton, ha colpito tutto il movimento inglese"

“Panchina Milan? Ci sono diversi profili, io stimo tantissimo Xavi, allenatore del Barcellona. Non so se possa essere connesso al Milan, mi sembra che insieme le due grandezze possano stare bene insieme.

De Rossi? Sta facendo un lavoro straordinario, una persona speciale, ma idee e metodo, lo staff preparato, con valori interiori e conoscenze, la proposta nel quotidiano. La persona giusta al momento giusto. Percorso Juve? Nessuno che lavora o tifa Juve può essere soddisfatto, tutto il resto è voler fare apparire una cosa che non sarà mai. La Juve è imperativo costante e rivendicato nel tempo, è giocatori forti, che fanno finali di campionati del Mondo, non può essere salvata la stagione con la vittoria della Coppa Italia"

Dopo Allegri? Se andasse su un profilo diverso per caratteristiche dopo 8 anni di Allegri, sia coi risultati che coi non risultati di ora, va fatto ciò che non ha fatto 5 anni fa. Deve cambiare e difendere la strategia, non come fatto con Sarri e Pirlo. Il profilo migliore allena il Bologna ed è Thiago Motta oggi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.