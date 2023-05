Marotta: “Inzaghi ha sempre avuto fiducia, le 2 finali riconciliano con la storia dell’Inter”

"Inzaghi in discussione? Mah, diciamo che nell'arco di una stagione un allenatore deve andare incontro anche a momenti in cui i risultati non vengono e quindi si dà ampio spazio alle critiche, ma all'interno del club non è mai venuta meno la fiducia, ed è normale che il contraddittorio quotidiano con il ds, con me e con Zanetti ci debba essere, ma è sempre volto al bene della società. La squadra poi si è ripresa molto bene e di questo va dato grande merito all'allenatore. Se abbiamo pensato all'esonero di Inzaghi? No, la stagione è estremamente positiva. Chiaramente c'è il punto nero sul foglio bianco del campionato, dove siamo stati arrendevoli troppo presto, ma poi ci sono questi straordinari appuntamenti della finale di Coppa Italia e, soprattutto, Istanbul che ci riconciliano con la storia gloriosa di questo club".