"Vincere è sempre bello, in questo modo è ancora di più, vista la conquista della seconda stella. La prima è arrivata 58 anni fa, è una sensazione nuova che vogliamo goderci il più possibile. Il futuro societario? La questione riguarda i nostri azionisti. Non solo non ne siamo bene a conoscenza, ma è una questione di rispetto. La società è solida, non abbiamo preoccupazioni. Con Zhang le cose sono andate bene, loro hanno a cuore l'Inter e qualunque decisione prenderanno lo faranno per il bene dell'Inter. Sono fiducioso che si possa andare avanti con lui. I tifosi possono stare tranquilli, non ci sono preoccupazioni. Dobbiamo essere bravi noi a mettere in atto un mercato creativo e avere coraggio, puntando su giovani e ragazzi di esperienza che possono ancora dire la loro. Negli ultimi anni, nonostante il saldo positivo, abbiamo creato una squadra competitiva, cambiando anche 12 giocatori".