Pronto dunque il primo obiettivo: "Da tre anni nessuno riesce a fare il bis dopo uno scudetto vinto ed ecco, dunque, la prima sfida per i nerazzurri nell’era americana: lo scudetto da conservare, rivincere in Italia è il primo obiettivo. Ma Oaktree entra nel calcio in un’annata “speciale” tra nuova danarosa Champions e Mondiale per club: essere competitivi in questi tornei è altrettanto fondamentale. Soprattutto, nella coppa europea più importante l’asticella va alzata rispetto agli ottavi raggiunti in questa edizione".